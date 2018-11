A3, realizzata l'uscita autostradale di Angri Sud: la soddisfazione del sindaco

Anche Angri Sud avrà l'uscita autostradale per chi proviene da Salerno. "Non chiedetevi perché non era stata fatta prima, dai fenomeni che mi hanno preceduto", ha detto il sindaco, Cosimo Ferraioli.

L'annuncio del sindaco

Con decreto regionale n. 29 del 12/11/2018 è stato approvato e finanziato per 2,4 milioni di euro il progetto che prevede la realizzazione dell'uscita ad Angri sud per chi proviene da Salerno sulla A3. La nostra amministrazione e quella di Sant'Egidio, hanno lavorato per il territorio e le comunità, senza compromessi.