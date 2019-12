Cava de' Tirreni, usuraio presta soldi e poi si fa vendere la casa dalla vittima

La procura di Nocera Inferiore ha mandato a giudizio un 52enne di Cava de' Tirreni: sarà processato con l'accusa di aver prestato soldi a tassi usurai. I fatti risalgono a cinque anni fa e le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima.

I controlli incrociati

La persona imputata avrebbe dapprima prestato ventimila euro ad un imprenditore sul lastrico. La crisi economica nella quale era sprofondato lo aveva spinto a chiedere soldi accettando - secondo l'accusa - un tasso usuraio del 10 per cento. Gli interessi sono poi lievitati nel corso degli anni, la cifra da restituie è lievitata fino a 130mila euro e la vittima è stata costretta a sottoscrivere un preliminare d'accordo per la vendita di una casa a Cava de' Tirreni. La procura, dopo la denuncia, ha ricostruito i movimenti bancari per verficare in che modo la persona vittima di usura prelevasse il denaro e poi lo restituisse al suo interlocutore. Il processo farà luce su quanto è accaduto.