V Congresso internazionale sull'autismo a salerno

Dal 22 al 24 novembre si è svolto a Salerno presso il “S. Joseph resort” il V° Congresso Internazionale “Autisms: The Best Pratices” promosso dalla Cooperativa Sociale “Giovamente”. Hanno inaugurato questo quinto appuntamento con una delle forme più complesse di disabilità, oggi riconosciuta ed in spaventoso aumento in tutto il globo, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano, il Presidente e il vice Presidente della Cooperativa Sociale “Giovamente”, Luca Goffredo e Rosa Mandia, il dott. Giulio Corrivetti, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Salerno. Il V° Congresso Internazionale sull’Autismo si è articolato in sedute plenarie, lectio magistralis, sessione poster e workshop, per un confronto aperto e integrato sulla tematica dell’autismo. Presenti docenti, esperti, medici, psicoterapeuti, assistenti sociali, sociologi, pedagogisti , affinchè le tecniche , le terapie non restino puro esercizio di esperimenti diagnostici e terapeutici per stilare protocolli, ma per un’ umanizzazione della diversità, che diventi sempre più consapevolezza anche collettiva della difficoltà di autonomia, gestione, vita di un bambino , di un ragazzo, di un adulto “autistico” appunto. Le esperienze di Mariateresa Sindelar, Eduardo Seminara in Argentina, Denise Smith di Angela Laganà, di Nigel Newbutt e di tutti gli esperti lasciano tutti entusiasti. Esistono anche percorsi museali creati per far sì che anche l’arte, come fruizione della bellezza, sia accessibile a chi vive una difficoltà soprattutto comunicativa. Dal Canada, dall’Argentina, dall’Abruzzo, come dalla Sicilia,dalla Lombardia, dagli Stati Uniti, e dall’Inghilterra questo evento, accreditato a tutte le figure sanitarie all’ordine degli assistenti sociali e al MIUR, ha ospitato più di trenta relatori, ricercatori, BCBA-D, Neuropsichiatri, per rafforzare la cooperazione scientifico-culturale tra diversi Paesi, il cui elemento trainante di questa ipotesi di sviluppo è il tema dell’Autismo in generale e nei suoi aspetti metodologici e scientifici. Anche una scuola pilota della città di Salerno , l’I.C. “Rita levi Montalcini” sta sperimentando metodologie e attività per bambini e ragazzi autistici con maestre, famiglie, esperti in un confronto utile e necessario, ma soprattutto umano.

