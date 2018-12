Vaccini in Campania: scorte terminate, scatta l'allarme influenza

E' allarme influenza in Campania: la scorta di vaccini, infatti, secondo quanto riporta Il Mattino, sarebbe terminata e molti non potrebbero più usufruirne. A lanciare l’allarme è Carlo Signorelli, past-president della Società italiana di Igiene e Medicina preventiva: “In Campania, due aziende su tre che forniscono i farmaci hanno già esaurito le proprie scorte. Questo è dovuto ad una linea prudente dell’ASL che però non ha goduto delle giacenze necessarie, per via della poca elasticità delle aziende nel girare le scorte“.

Il punto della situazione

E Silvestro Scotti, segretario della Federazione dei Medici di Medicina Generale, incalza: “A Napoli il 7 novembre scorso sono state consegnate delle nuove scorte, ma queste sono state già esaurite“. Anche il territorio salernitano risulta, dunque, coinvolto nella questione. E Scotti aggiunge: "La campagna no-vax, radicalizzando lo scontro, è servita più a spingere la profilassi che non a evitarla: le scorte sono state consumate nel giro di trenta giorni". Non resta che sperare che si provveda quanto prima all'emergenza, per scongiurare malanni e contagi.