Vaccini, parte in coutdown: senza certificato non si entra nelle scuole a Salerno

Le famiglie salernitane hanno tempo fino alla giornata di oggi per presentare il certificato originale dell’avvenuta vaccinazione obbligatoria altrimenti i loro figli non potranno entrane negli asili e nelle scuole dell’infanzia. Già perché non basta più la semplice prenotazione della visita.

I dati

In provincia di Salerno – riporta Il Mattino – vengono monitorati circa 200 alunni. Ma gli inadempienti sarebbero maggiori. L’ultima parola, comunque, spetta all’Asl che nei prossimi giorni avrà un quadro più chiaro dei casi di inadempimento documentale. La legge prevede che l’autocertificazione sui vaccini vada comprovata con documentazione, per regolarizzare la posizione degli alunni. In caso contrario possono scattare le sanzioni: i bimbi da 0 a 6 anni non in regola non potrebbero più frequentare scuole dell’infanzia o nidi comunali, mentre per i genitori dei ragazzi fino a 16 anni scattano invece solo le multe da 100 a 500 euro.