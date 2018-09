Vaccini, al via i controlli dei Nas nelle scuole per le autocertificazioni

Al via i controlli dei carabinieri dei Nas, nelle scuole, per le verifiche sulle autocertificazioni sui vaccini presentate dai genitori. Come riporta Il Mattino, il primo blitz si è registrato nella sede centrale del Comprensivo Barra. I militari incrociano i dati con l’Asl per controllare la veridicità dei documenti.

I controlli

In particolare, riflettori puntati sulle autocertificazioni presentate nell’anno scolastico 2017-2018 dai genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia e primaria. Entro il 10 marzo 2018 i genitori che hanno presentato a settembre scorso una autocertificazione vaccinale dovevano regolarizzare le posizioni, presentando copia del certificato vaccinale, alias l’attestazione delle 10 vaccinazioni avvenute. Continuano, dunque, i controlli a campione.