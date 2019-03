Vaccini obbligatori: tutti i bimbi in regola nell scuole dell'infanzia e primarie a Salerno

"Dalle informazioni raccolte finora non si registrano, nelle scuole dell'infanzia e primarie, casi di sospensione didattica per la mancata presentazione della certificazione originale sulle vaccinazioni dei figli da parte dei genitori". E' quanto detto dall'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Eva Avossa, in merito all'ingresso nelle scuole solo con il certificato sulle vaccinazioni.

Il particolare

"Nessun caso anomalo da segnalare neanche per i nidi comunali in quanto - incalza direttore degli Asili Nido del Comune, Cinzia Polito - è già tra i requisiti di accesso al nido stesso", ha concluso.