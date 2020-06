Vaccino antinfluenzale obbligatorio in Campania? I dubbi del sindaco di Santa Marina

“A mio avviso non è concepibile obbligare i cittadini campani a vaccinarsi, deve esserci libertà di scelta sempre, la vaccinazione antinfluenzale dovrebbe essere fatta in maniera del tutto volontaria, come d'altronde è stato finora, è giusto rispettare la volontà di tutti". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A dirlo, a proposito dell'ipotesi ventilata sui vaccini antifluenzali obbligatori in Campania, il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato. "Credo che De Luca parli così perché ha ben chiaro che ad ottobre sarà comodamente in pensione a casa sua, non è questa una decisione che gli compete”, ha concluso il primo cittadino.