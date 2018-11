Valentina Iannone in radio con il singolo "Non passerai"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dal 30 Novembre in radio "Non passerai", il nuovo singolo della cantautrice campana Valentina Iannone. Molto attiva a livello live, l'artista campana infatti ha fondato e suona con diversi gruppi, uno con il quale si esibisce in canzoni tutte stile anni '80, un altro invece, composto da chitarra acustica e voce, prettamente per serate in locali della Campania. In progetto altre due band, uno di coro polifonico, l’altra per potare avanti i suoi inediti. Ha pubblicato e inciso un cd di cover con l'etichetta discografica di Milano Rosso al Tramonto S.r.l., che contiene anche l' inedito "Non passerai". Fb: https://www.facebook.com/ValentinaIannoneCantautrice/ Biografia Valentina Iannone, nata a Sarno il 13/02/1987 e laureata in scienze ambientali, inizia fin da piccola ad avvicinarsi al mondo della musica e dell’arte. A soli 5 anni fino all’età di circa 15 studia presso una scuola di musica privata ad indirizzo pianoforte. Nel 1994, con altri 4 bambini, apre il concerto di Fiordaliso. Si esibisce in diverse manifestazioni e in vari locali nei quali a partire dai 13 anni inizia a fare pianobar. Le sue esibizioni in pubblico sono altalenanti e intervallate da periodi in cui Valentina si dedica anche allo studio universitario e non solo. A soli 14 anni, il suo richiamo forte per la musica, le fa nascere la sua prima canzone, “Amore senza” di cui scrive testo e musica; trasmessa per diversi mesi da alcune radio di Salerno. Partecipa nel 2006 ad un contest di compositori sulla web radio degli studi di Salerno, aggiudicandosi il primo posto negli ascolti. Le sue composizioni ad oggi sono diventate ventidue. Nel 2007 fino all’anno 2008 entra a far parte del Coro Pop dell’università degli studi di Salerno diretto dal Maestro Ciro Caravano dei Neri per caso con il quale partecipa a diverse manifestazioni, edibizioni e contest di cori nazionali ed internazionali. La sua esperinza lì si conclude con l’incisione di un disco contenente brani di repertorio di musica pop italiana e inglese riarrangiati magistralmente dal Maestro Caravano. Nel 2008 fonda l’Associazione ARTerEgo, di cui è tutt’ora Presidente, per organizzare eventi sociali, culturali, artistici e ludici a scopo benefico. Dall’Associazione nascono così le prime esibizioni teatrali, eventi sportivi, contest musicali per band emergenti e tanto altro. Nel 2015 riprende gli studi di pianoforte e composizione con il Maestro Renato Costarella e inizia a studiare canto nel 2016 con il Maestro Francesco Ruocco. Nel 2015 partecipa al Premio Mia Martini ricevendo complimenti da tutta la giuria, tra i quali Luca Sepe. Nello stesso anno partecipa anche alle selezioni di X-factor ricordando con un sorriso e con tanta emozione quei momenti di attesa. Nel 2016 partecipa e si aggiudica il secondo posto al premio “forum in canto” di Scafati nella sezione cantautori. Sempre nel 2016 si aggiudica il primo premio ad un contest di poesie in uno dei paesi vicini a quello in cui risiede. Dal 2013 fino ad oggi lavora sia come comunicatrice ambientale, presso l'azienda NaturalMente e Greenopoli, impartendo concetti a carattere ambientale attraverso la recitazione, la musica e il canto, e sia come performer-compositrice in diversi musical e con diverse compagnie teatrali. Già certificata con distinzione al Grade 6, continua gli studi insieme al Maestro Francesco Ruocco per conseguire la laurea in Popular Music Vocals University of West London.