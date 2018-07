Giffoni, l'assessore Fascione: "Vicini ai giovani e alle nuove imprese"

E' sempre complicato parlare ai giovani. E' impresa ardua, perché va fatto senza veli, senza maschera, mai in politichese. C'è riuscita - e gli applausi della platea lo confermano - Valeria Fascione, assessore startup, innovazione e internazionalizzazione della Regione Campania. Anziché snocciolare dati roboanti che danno la percezione degli investimenti nella loro globalità ma di solito non intercettano le istanze degli studenti, dei giovani imprenditori e della futura economia, Fascione durante lo School Factory ha parlato di cosa concretamente si può fare per diventare imprenditori da grandi, a cominciare dai voucher, cioè dalla "possibilità per chi non è ancora imprenditore ma studia e progetta per diventarlo, di viaggiare e formarsi all'estero acquisendo acceleratori e competenze, usufruendo di un bonus che varia da 800 a 1000 euro mensili". "Bisogna essere cittadini del mondo - ha aggiunto l'assessore regionale - e aprirsi alla transnazionalità e alla complementarietà. L'obiettivo è creare humus, cioè un ambiente per fare in modo che il futuro dei nostri giovani sia qui in Campania e diventi di qualità".

Il progetto

"School Factory - spiega Annamaria Capodanno knowledge for business - è un percorso nelle scuole sulle tecnologie digitali. Forniamo consulenza alle imprese sui programmi d'internazionalizzazione ed accessi ai finanziamenti per rendere fattivi i progetti attaverso le nuove tecnologie". La parola d'ordine, però, la pronuncia Claudio Gubitosi, papà e patron del Giffoni Film Festival: "Noi crediamo nei nostri giovani e nell'attività d'impresa, ma per credere bisogna parlarsi e conoscere. La conoscenza, dunque, è il primo livello".