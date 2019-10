Nascondeva dosi di cocaina in auto: arrestato 32enne nel Valico di Chiunzi

Continuano i controlli dei carabinieri tra la Costiera Amalfitana e l’Agro nocerino sarnese. Nel corso della notte un 32enne originario di Cercola, ma residente a Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il posto di blocco

Il 32enne era a bordo di una vettura che proveniva dal Valico di Chiunzi ed è stato fermato ad un posto di blocco. Nel corso della perquisizione – nel corso della quale il giovane è apparso molto agitato – i militari hanno notato un sospetto rattoppo in nastro isolante, che al tatto è apparso amovibile. E così, una volta staccato, hanno rinvenuto un involucro contenente 35 grammi di cocaina, in dosi, per un valore di circa 5mila euro. La sostanza, probabilmente, era destinata alle piazze di spaccio della Divina. Il 35enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazioni in attesa del rito direttissimo.