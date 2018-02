Battipaglia, orrore in una traversa di via Mazzini: cane morto in una borsa

Orrore a Battipaglia, in una traversa di via Mazzini: alcuni cittadini hanno trovato una borsa abbandonata con all’interno il corpo di un cane morto, come riporta Zerottonove.

I rilievi

Sono stati subito allertati la Polizia Municipale e i carabinieri. Il corpo dell’animale è stato prelevato dal veterinario per eseguire tutti gli accertamenti del caso.