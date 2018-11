"C'è una valigia sospetta vicino al Duomo": blitz dei carabinieri a Salerno

Tensione, ieri sera, nei pressi del Duomo di Salerno, per la presenza di una valigia abbandonata, che è stata segnalata da alcuni passanti alle forze dell’ordine.

I controlli

L’area in questione è stata immediatamente circoscritta sotto gli occhi curiosi dei visitatori giunti in città per ammirare le Luci d’Artista. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno accertato che all’interno della valigia vi erano soltanto dei vestiti. La situazione, dunque, è tornata in poco tempo alla normalità.