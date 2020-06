Curiosità, su una distesa di papaveri spunta...Van Gogh: gli incredibili scatti di Gugliucciello

"Un viso conosciuto" ed anche il cappello che indossa ha "un non so che di familiare", per molti. Molti che, poi, osservandolo meglio, notano, stupiti, la sua straordinaria somiglianza a Van Gogh. Nella valle del Sele, Pasquale Pacelli si è calato nei panni di modello per gli scatti di Massimo Gugliucciello, con lo scopo di promuovere il suo amato territorio.

A far da sfondo al sosia di Van Gogh, una distesa di papaveri: impressionante, la somiglianza di Pacelli con il genio artistico olandese conosciuto in tutto il mondo. Le foto di Gugliucciello sembrano, a loro volta, delle opere pittoriche. Tanta curiosità.