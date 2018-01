Valle dell'Angelo, il Comune dona equini per progetti con fini sociali

Il Comune di Valle dell'Angelo istituirà una banca dati con l’elenco delle persone disponibili all’acquisizione in donazione di equini catturati perchè abbandonati allo stato brado e dannosi per paesaggi e per la pubblica incolumità.

L'idea

Un gruppo di lavoro, dunque, sarà impegnato gratuitamente in attività di contrasto all’abusivismo sui pascoli montani. Ad avere gli equini saranno in primis associazioni no profit e persone o soggetti con fini non lucrativi che utilizzano i cavalli esclusivamente per fini sociali, educativi o turistici. Dovranno anche essere disponibili a rimborsare al Comune le spese sostenute per cattura, governo e custodia degli animali.