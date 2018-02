Neve e gelo: sale sulle strade, bottiglie d'acqua agli automobilisti

La provincia di Salerno è costantemente nella morsa del gelo. Nella Valle dell'Irno, la macchina dei soccorsi della Protezione Civile si è messa in moto dalle prime ore del mattino con mezzi spargisale e spazzaneve, allo scopo di liberare le principali arterie di collegamento e favorire lo scorrimento del traffico. Molto utile si è rivelato l’utilizzo del nuovo mezzo spargisale da poco in dotazione a “La Solidarietà” proprio per prevenire casi di emergenza. I volontari si sono posizionati nei pressi dello svincolo autostradale all’altezza della barriera di Mercato San Severino dove hanno distribuito bottiglie d’acqua e assistenza agli automobilisti.

