Resta incastrato nel trattore mentre sversa letame: operaio resta ferito

Sversa letame in un fondo agricolo e rimane incastrato nel trattore. Solo quando si è messo a urlare - come racconta Info Cilento - un operaio indiano, di 40 anni circa, è riuscito a essere tratto in salvo. E' accaduto a Massa, frazione di Vallo della Lucania. L’uomo aveva attivato un ribaltatore per sversare del letame. Probabilmente, restando incastrato con il piede nel cambio, non è riuscito più a liberarsi.

Soccorso da un'ambulanza

Le prime ad accorrere sul posto, dopo le urla dell'operaio, sono state delle donne, poi un'ambulanza del 118 della Misericordia, insieme ai carabinieri e alla stazione dei vigili del fuoco di Vallo. L'uomo è stato liberato e trasferito all'ospedale San Luca. E' rimasto ferito, anche se leggermente.