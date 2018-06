Nessuno andrà in prigione per la morte di Franco Mastrogiovanni

La Cassazione ha confermato le condanne, ritenendo responsabili i medici e gli infermieri del reparto psichiatrico del “San Luca” di Vallo della Lucania per il sequestro di persona, annullando invece la sentenza in secondo grado per il reato di omicidio colposo di Franco Mastrogiovanni. Tutte le pene sono state sospese perchè inferiore ai due anni di reclusione. Dunque, nessuno andrà in galera

Le decisioni della Cassazione

Per la morte del maestro elementare di Vallo della Lucania, deceduto a 58 anni dopo il ricovero forzato, conseguenza di un Trattamento Sanitario Obbligatorio disposto nei suoi confronti, la Suprema Corte ha confermato la condanna per i medici Di Genio, Barone, Basso, Della Pepa, Mazza e Ruberto, con pene ridotte, inferiori a due anni, per il sequestro di persona. Nello specifico un anno e tre mesi per Barone, Basso, Mazza e Ruberto. Per Di Genio è stata dichiarata irrevocabile la condanna per il sequestro di persona. Confermata la pena a Della Pepa. Conferma anche per la condanna di 11 infermieri del reparto, assolti in primo grado. Si tratta di Maria D’Agostino Cirillo, Maria Carmela Cortazzo, Antonio De Vita, Giuseppe Forino, Alfredo Gaudio, Massimo Minghetti, Nicola Oricchio, Raffaele Russo, Massimo Scarano e Antonio Tardio (per loro pene di 8 e 7 mesi). Annullata la sentenza per Antonio Lungo essendo i reati a lui ascritti estinti per morte dell’imputato.

La decisione della Cassazione è giunta dopo diverse ore di camera di consiglio. Gli ermellini hanno confermato in sostanza la decisione dei giudici di primo e secondo grado. Durante il primo, erano stati condannati i medici per sequestro di persona, falso ideologico e morte in conseguenza ad altro reato, gli 11 infermieri invece erano stati prosciolti. In Appello, invece, gli infermieri furono condannati, così come i medici

La Procura Generale aveva chiesto l’annullamento senza rinvio per gli infermieri per i reati di omicidio colposo e sequestro di persona. Per i medici invece la conferma per il falso e annullamento con rinvio per il sequestro di persona. Furono le immagini delle telecamere di videosorveglianza a mostrare come il maestro fu trattato nei quattro giorni di ricovero: legato mani e piedi al letto, digiuno e lasciato da solo, senza che nessuno si preoccupasse di nutrirlo.