Piano di Zona S8, dirigente minacciato di morte al telefono

"Ti puoi considerare un uomo morto". Sarebbero queste le parole di minaccia rivolte, attraverso una telefonata ieri mattina, al vice segretario comunale e responsabile del Piano di Zona S8, Mario Ogliaruso. L'uomo ha denunciato il fatto ai carabinieri, riferendo delle minacce pronunciate da una voce maschile. I militari avrebbero già controllato i tabulati telefonici per risalire al numero dal quale è partita la telefonata minatoria. Ogliaruso, esclude, però, che possa trattarsi di qualcosa collegato alla sua vita privata. Non dimenticando di sottolineare, però, che l'episodio avviene a pochi giorni dalla pubblicazione di bendi per individuare le figure da inserire nell'organico del Piano. Due anni fa, l'uomo era stato aggredito in Comune da un uomo, che gli contestava la mancata assegnazione di un alloggio popolare. L'indagine prosegue