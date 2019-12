Controlli nel Vallo di Diano: arrestata una spacciatrice, denunciato ubriaco al volante

In azione, i carabinieri di Sala Consilina, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia valdianese per la prevenzione delle “stragi del sabato sera”. In particolare, è finita manette una 35enne incensurata per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato un 28enne, anch’egli incensurato, per guida in stato di ebrezza alcolica.

L'arresto

I militari, infatti, hanno scovato nell’abitazione della giovane, circa 150 grammi di hahish e cocaina, già suddivisa in dosi oltre a strumenti di peso e confezionamento al dettaglio, tutto pronto per la vendita.

La denuncia

Inoltre, i carabinieri impiegati sulle strade del comprensorio del Vallo di Diano, intervenuti a seguito di un sinistro stradale a San Pietro al Tanagro, hanno accertato che il conducente di una delle due auto coinvolte, risultava positivo agli accertamenti alcolemici, denunciandolo per guida in stato di ebrezza e ritirandogli la patente. Il veicolo, infine, è stato sequestrato. Continuano, dunque, i controlli dei Carabinieri a tutela dell’integrità della sicurezza dei cittadini.