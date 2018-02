Vallo di Diano, la neve crea disagi in autostrada e in città: diverse scuole chiuse

A seguito dell’ondata di neve e maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sul Vallo di Diano, Tanagro e provincia di Potenza, alcune amministrazioni comunali del comprensorio hanno ritenuto di disporre, per la giornata di domani, la chiusura delle scuole. A rimanere chiuse nel Vallo di Diano saranno le scuole di ogni ordine e grado di Montesano sulla Marcellana. Anche gli studenti di Caggiano e Casalbuono domani resteranno a casa. Da segnalare il lavoro dei volontari della "Protezione Civile Vallo di Diano", che a Padula hanno provvedato celermente a liberare le strade da una quantità di neve che era caduta in giornata. Le condizioni climatiche non destano preoccupazioni e il lavoro di monitoraggio e di intervento è proseguito senza difficoltà.

Bambina scortata in autostrada

Nel pomeriggio, invece, molte difficoltà sono state riscontrate sulla circolazione lungo diverse strade del territorio e anche sull'autostrada A2. Gli svincoli autostradali tra Padula e Sibari, in Calabria, sono stati interdetti ai mezzi pesanti e sono stati presidiati dagli agenti della Polizia. Tra Sala Consilina e Lagonegro hanno operato invece 6 pattuglie della Polizia stradale, 2 comandanti di sottosezione e un dirigente Coa. Nel primo pomeriggio una pattuglia della Polstrada di Sala Consilina ha scortato un’ambulanza che trasportava una bambina cardiopatica diretta a Roma dove deve subire un delicato intervento al cuore. Gli agenti si sono affiancati all’ambulanza a partire da Lauria scortandola fino a Sala Consilina dove la situazione della viabilità era migliore. La scorta delle pattuglie ha garantino la circolazione al mezzo di soccorso e alla piccola trasportata tutta la tranquillità necessaria.