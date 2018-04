Abusi sessuali sulle figlie minorenni: padre allontanato da casa

E’ accusato di aver compiuto degli atti sessuali sulle due figlie minorenni. Per questo un uomo residente nel Vallo di Diano è stato allontanato dalla sua abitazione su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lagonestro.

La storia

Secondo la denuncia presentata dalla madre delle due ragazzine (tra i 10 e i 15 anni) il padre – riporta Il Mattino – le avrebbe costrette a subire degli atti sessuali per diverso tempo. Una delle due, la più grande, avrebbe subito violenze per più tempo (senza alcun atto sessuale completo). E l’uomo per non farle dire nulla alla madre oppure a scuola o la minacciava o le concedeva maggiori permessi di uscire di casa. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina sono iniziate subito dopo la querela presentata dalla donna, alla quale aveva raccontato tutto una delle figlie. Sul caso c’è stato anche l’interessamento degli assistenti sociali.