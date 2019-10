Alcol e droga nel Vallo di Diano: un arresto, denunciati tre automobilisti

Sono proseguiti anche in questo weekend i controlli dei carabinieri di Sala Consilina lungo le strade del Vallo di Diano per prevenire le cosiddette “Stragi del sabato sera” ed assicurare maggiore sicurezza agli abitanti nei comuni.

I controlli

In azione circa 50 militari dislocati per tutte le principali arterie stradali ed in prossimità dell’autostrada A2 del Mediterraneo. A Polla è stato arrestato un pregiudicato in seguito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lagonegro per violazioni della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Tre automobilisti, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati sorpresi alla guida per le strade del Vallo di Diano con tassi alcolemici anche superiori a 2,2 gr/l; altri due, invece, sono stati trovati in possesso di cocaina e hashish. Complessivamente sono state identificate oltre 100 persone, elevate contravvenzioni per violazioni al codice della strada per circa 2mila euro, sequestrati due veicoli per mancanza di copertura assicurativa e ritirate 3 patenti di guida ed altrettante carte di circolazione.