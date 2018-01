Lavoro nero in agriturismi e aziende agroalimentari: 10 dipendenti nei guai

Raffica di perquisizioni da parte degli uomini dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza e dei carabinieri di Sala Consilina in numerose aziende agroalimentari e agriturismi del Vallo di Diano.

Il blitz

In particolare, i militari hanno controllato le posizioni lavorative di tredici persone. Di queste, soltanto tre sono risultate regolarmente assunte, mentre le altre dieci erano irregolari: cinque sono risultati totalmente in nero e sconosciuti alla pubblica amministrazione, uno era clandestino, precisamente di nazionalità indiana, e quindi fotosegnalato. Per due agriturismi, invece, è stato emesso il provvedimento di sospensione per aver assunto lavoratori in nero nella misura superiore del 20% della forza lavoro.