Vallo di Diano, sei nidi artificiali attendono l'arrivo delle cicogne bianche

Nel Vallo di Diano sei nidi artificiali in attesa dell'arrivo delle cicogne bianche previsto tra una quindicina di giorni. I nidi saranno posizionati su tralicci dell'alta tensione nei territori dei comuni di Sala Consilina, Sant'Arsenio e Teggiano. La cicogna bianca nel Vallo di Diano nidifica sin dal 1996.

La curiosità

L'evento è reso ancora più eccezionale dal fatto che una coppia di cicogne, da ben 24 anni, sceglie per nidificare sempre lo stesso traliccio di alta tensione posizionato in località Termini di Sala Consilina. Sinora sono nati oltre settanta cicognini. L'iniziativa di installazione di nidi artificiali e' promossa dall'Enel in partenariato con l'ente Riserva di Foce Sele - Tanagro, le sezioni Lipu di Rende e Salerno e dall'associazione Ataps di Sala Consilina.