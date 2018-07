Dramma a Vallo della Lucania, 50enne trovata morta in casa

Dramma, oggi pomeriggio, a Vallo della Lucania, dove una cinquantenne è stata trovata morta all’interno della sua abitazione situata nei pressi del Parco Margherita.

I soccorsi

La donna abitava sola e da diversi giorni non si avevano sue notizie. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso avvenuto, nei giorni scorsi, molto probabilmente per cause naturali.