"Dobbiamo fare i tamponi", allarme truffe a Vallo della Lucania

Allarme truffe a Vallo della Lucania. Ignoti si stanno presentato a casa di alcuni cittadini spacciandosi per sanitari incaricati dall’Asl di effettuare i tamponi per accertare eventuali casi di Coronavirus. Episodi simili si sono verificati anche in altre città italiane.

La segnalazione

Dal Comune invitano a prestare molta attenzione a non aprire agli estranei e a fidarsi soltanto di personale medico di cui si conosce l’identità. Numerose le segnalazioni giunte anche alla locale Compagnia dei carabinieri.