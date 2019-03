Vallo della Lucania, nuovo cane avvelenato: si indaga

Non accennano a diminuire gli avvelenamenti contro i cani che vivono con i loro padroni nel comune di Vallo della Lucania.

Il nuovo caso

L’ultima vittima è stato il cane di una donna che risiede nella frazione Massa. In realtà i cani avvelenati sono due: uno non sta ancora bene, mentre l’altro è deceduto. “Me l’hanno avvelenato, non è giusto. I miei cuccioli stanno con me” scrive amareggiata la donna su Facebook. Nei giorni scorsi episodi simili si sono verificati in via Monsignor Filippo Speranza. Proseguono le indagini per risalire agli autori degli avvelenamenti.