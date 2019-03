Vallo della Lucania, cani morti in strada: si segue la pista del "lumachicida"

Proseguono senza sosta le indagini della Polizia Municipale di Vallo della Lucania per riuscire ad identificare l’autore o gli autori della strage di cani verificatasi negli ultimi giorni in città.

Le indagini

Ieri un cagnolino è stato trovato morto in via Filippo Speranza; altri in varie zone del comprensorio. Oggi, intanto, sono continuati gli interventi di bonifica e, proprio nelle vicinanze dall’ultimo rinvenimento, sono spuntate altre esche avvelenate. Potrebbe trattarsi di lumachicida, prodotto tossico velenoso, che mette in pericolo proprio i cani e altri animali domestici ma che viene usato per tenere lontane chioccciole e limacce dagli orti agricoli.