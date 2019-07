“Ti puoi considerare un uomo morto”: minacciato Mario Ogliaruso a Vallo della Lucania

Mario Ogliaruso minacciato di morte. “Ti puoi considerare un uomo morto” è la frase pronunciata, questa mattina, dall’altro capo del telefono, da voce ignota, ed indirizzata al vice segretario comunale di Vallo della Lucania e responsabile del Piano di Zona S8.

La denuncia

Le telefonata minacciosa è arrivata presso la sua abitazione. Ogliaruso, preoccupato, si è recato subito presso la locale caserma dei carabinieri per presentare formale denuncia. Le indagini sono tuttora in corso per riuscire a risalire all’autore della chiamata.