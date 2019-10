Neonato morto a Vallo della Lucania: indagata la madre per omicidio

E' indagata per omicidio la donna moldava di 30 anni che, la scorsa notte, ha partorito in casa un bimbo nascondendone il cadavere in una valigia vicino ad un armadio in un'abitazione situata in località “Angellara” a Vallo della Lucania. La decisione è maturata al termine del primo esate autoptico svolto, nel pomeriggio, dal medico legale Adamo Maiese e da una ginecolosa presso l’obitorio dell’ospedale “San Luca.

I dettagli

L'autopsia avrebbe confermato che la morte del piccolo è stata causata dallo schiacciamento del cranio con conseguente lesione delle ossa craniche. La donna, che lavora come badante in una famiglia vallese, è tuttora ricoverata nello stesso nosocomio dove è giunta nella notte con una forte emorragia, presumibilmente dopo aver dato alla luce il piccolo. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi. Ora tutta la documentazione relativo all’esame autoptico si trova sulla scrivania del procuratore capo di Vallo della Lucania, Antonio Ricci, e del pm Paolo Itri che stanno valutando i provvedimenti da assumere