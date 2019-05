Uomo si ferisce con la motosega, poi va in ospedale e aggredisce medico e infermiere

Tensione, domenica sera, all’interno dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov' è arrivato, con una ferita alla mano provocata da una motosega, un boscaiolo originario di Giungano.

L'aggressione

L’uomo – riporta Infocilento – è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia dove, per cause in corso di accertamento, ha aggredito sia un medico che un infermiere. Necessario l’intervento della guardia giurata in servizio e anche dei carabinieri per calmare gli animi. I due sanitari hanno sporto denuncia contro il paziente che, comunque, resta ricoverato nel reparto in quanto sarà sottoposto ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni.