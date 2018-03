Vallo della Lucania, sequestrati 12 chili di sigarette senza licenza in un bar

La Guardia di Finanza ha ispezionato un bar situato nel comune di Vallo della Lucania dove venivano commercializzati generi di monopolio senza la prescritta autorizzazione.

I controlli

Nel corso della perquisizione, dopo aver scoperto che i tabacchi lavorati nazionali non potevano essere venduti al pubblico perchè privi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 572 pacchetti di Tln, pari a 11,660 kg, che erano pronti per essere venduti ai clienti del bar. Il responsabile è stato segnalato sia alla locale Autorità Giudiziaria per la violazione della normativa penale vigente in materia, che all’Amministrazione Finanziaria per l’emissione delle previste sanzioni.