"Love story" tra docente e studentessa minorenne: arriva la condanna

E’ stato condannato a due anni per “atti sessuali con minorenne” il professore di circa sessant’anni, sposato e con due figli, il quale si è innamorato di una sua studentessa di appena 18 anni, originaria di un piccolo comune del Cilento. La sentenza, su quanto accaduto nel 2015, è stata emessa ieri dal tribunale di Vallo della Lucania ed è destinata a far discutere. Mai, però, quanto, in questi anni, ha fatto scalpore la love story nata tra i due all'interno di un istituto superiore di Vallo della Lucania.

La storia

I due si sono piaciuti subito, nonostante i quarant’anni di differenza. E così hanno iniziano una relazione clandestina che, inevitabilmente, col passare del tempo, è finita sulla bocca di tutti. Ma loro, nonostante le critiche e le perplessità di molti, decidono di andare avanti con il loro rapporto. Fino a quando la madre di lei non scopre, su Facebook, le confidenze fatte da sua figlia ad un’amica. Di qui la denuncia ai carabinieri che ha portato la Procura vallese ad avviare le indagini. Ieri la prima condanna del tribunale. Ma la storia d'amore tra il prof e la sua allieva continua.