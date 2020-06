Studentessa con febbre all'esame di maturità: scatta il protocollo anti-Coronavirus

Doveva sostenere l’esame di maturità. Ma quando una studentessa è arrivata davanti all’istituto "Parmenide” di Vallo della Lucania è stata bloccata dai volontari della Croce Ross, perché la sua temperatura corporea risultava oltre la norma anti-Coronavirus. In pratica, aveva qualche linea di febbre.

Il caso

Per questo - riporta Infocilento - la direzione scolastica ha subito attivato il protocollo previsto dalle normative vigenti. La giovane sta bene ed i controlli di rito sono risultati negativi. Il preside, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, ha disposto che gli ultimi otto studenti, per precauzione, sosterranno l'esame da casa in collegamento virtuale con la commissione.