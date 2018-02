Valva, niente stipendi da ottobre: scioperano i dipendenti del Comune

Scioperano i dipendenti del Comune di Valva: così è stato deciso al termine dell’assemblea sindacale di tutto il personale dell’Ente, dopo un lungo ed estenuante tentativo di ripristinare la legalità e la trasparenza sulle questioni generali attinenti al mancato pagamento degli stipendi, l'ultimo percepito lo scorso mese di ottobre. E dopo lo sciopero, le organizzazioni sindacali dipendenti non escludono altre più incisive azioni di lotta per continuare a difendere i diritti dei lavoratori.

Parlano i sindacalisti

“Sono chiare le responsabilità dell'ente che non ha saputo o voluto tutelare il mantenimento dei servizi anche facendo pignorare l'intero ammontare delle risorse economiche presso la tesoreria comunale - hanno detto Donato Salvato, segretario generale della Uil Fpl Salerno, Alfonso Rianna della Cgil Fp e Miro Amatruda della Cisl Fp - Gli impegni morali assunti per due volte davanti al prefetto di Salerno non mantenuti, rappresentano la chiara volontà di arrestare i servizi alla collettività. A conclusione dell'assemblea tenutasi dalle organizzazioni sindacali, all'unanimità si è deciso di proclamare lo sciopero generale per domani, venerdì 23 febbraio. Sull'intera comunità si ripercuotono le azioni dell'ente che ha causato anche difficili condizioni per il sostentamento alle famiglie a causa della mancata percezione degli stipendi”, hanno concluso.