Raid vandalico in Piazza San Francesco: la denuncia del comitato di quartiere

Nuovo atto vandalico in pieno centro a Salerno. Questa volta ignoti hanno preso di mira la cabina telefonica installata in Piazza San Francesco: ingenti i danni, con il tettuccio della stessa finito in un’aiuola.

La denuncia

A denunciare l’accaduto è Laura Vitale del Comitato di Quartiere San Francesco che da tempo, insieme ai residenti della zona, chiede alle istituzioni (Comune e Prefettura) di rafforzare i controlli delle forze dell’ordine soprattutto durante le ore notturne.

