Vandali a Cava, forati gli pneumatici delle auto di sindaco e assessore

Vandali in azione a Cava: nella notte, ignoti hanno forato due pneumatici alle auto del sindaco Vincenzo Servalli (precisamente alla vettura utilizzata dalla moglie) e dell'assessore Nunzio Senatore, entrambe parcheggiate a poca distanza l'una dall'altra. In mattinata Servalli e Senatore hanno sporto denuncia presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza.

La solidarietà

Sulla vicenda il vice sindaco Enrico Polichetti, gli assessori Paola Moschillo, Giovanna Minieri, Enrico Bastolla, Adolfo Salsano, Barbara Mauro, esprimono solidarietà al sindaco Vincenzo Servalli e all’assessore Nunzio Senatore e "condannano il grave episodio che non potrà in alcun modo limitare o condizionare l’azione della Giunta Servalli, che continuerà sulla strada del cambiamento nella vita politica, amministrativa a presidio della legalità per la Città di Cava de’Tirreni", come si legge su una nota stampa.

