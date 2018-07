Sala Consilina, scherzo di cattivo gusto ad un anziano: la scena sui social

Un episodio increscioso a Sala Consilina, in Piazza Umberto I. Come riporta Infocilento, due ragazzi hanno preso di mira un anziano, lanciandogli contro un gavettone. La vittima è un ex Carabiniere in pensione.

La fuga

Poi se la sono dati a gambe: qualcuno dall’altra parte della strada ha ripreso tutta la scena e ha poi pubblicato il video sui social. Un gesto gratuito ed offensivo che testimonia, ancora una volta, l'emergenza educativa giovanile nel nostro territorio.