Danni al parco di Baronissi: presi i baby vandali, il commento del sindaco

Avevano danneggiato il parco della Rinascita, a Baronissi, ma non l'hanno fatta franca. Sono stati individuati i vandali, tutti giovanissimi, grazie all’impianto di videosorveglianza: il gruppo di minori sarà convocato al comando di Polizia Municipale per le contestazioni del caso e per la richiesta di risarcimento del danno.

Il commento del sindaco Gianfranco Valiante