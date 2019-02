Raid vandalico, auto danneggiate, ruote bucate: si indaga

Ennesimo raid vandalico ai danni di auto in sosta. E' accaduto la scorsa notte a Sarno, in via Cappella Vecchia. Balordi o una banda organizzata - indagano i carabinieri, nel tentativo di risalire ai responsabili - hanno preso di mira otto auto parcheggiate.

I danni

I proprietari, al risveglio, le hanno trovate con il parabrezza rotto, gli pneumatici bucati, la carrozzeria rigata. I proprietari hanno denunciato tutto alle forze dell'ordine. Non è la prima volta che in provincia di Salerno (era accaduto anche nel capoluogo) si registrino atti vandalici ai danni di auto in sosta. Carabinieri al lavoro, si cercano anche filmati di telecamere di videosorveglianza.