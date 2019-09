Atto vandalico nella notte nella scuola di Omignano Scalo: si indaga

Atto vandalico nella scuola media di Omignano Scalo, la notte scorsa. Ignoti, infatti, hanno danneggiato alcune parti della struttura, sfondato le porte e rotto le vetrate.

Le indagini

Accertamenti in corso, dunque, per risalire all'identità dei responsabili che hanno arrecato numerosi disagi per chi frequenta la scuola. Tanta amarezza.