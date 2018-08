In auto sui gradoni, ad Agropoli: sanzionato, al via i varchi elettronici

E’ stato individuato, grazie al sistema di videosorveglianza di cui è dotato il territorio comunale l'uomo che sabato scorso aveva percorso con l’auto i gradoni che da via Filippo Patella conducono all’ingresso del borgo antico, a ritroso.

I provvedimenti

Nei suoi confronti, dunque, scatterà la sanzione prevista per legge. Intanto, al via la fase sperimentale dei varchi elettronici in alcune aree urbane prossime al centro cittadino: "Abbiamo voluto regolamentare gli accessi ad alcune aree pedonali al fine di impedire una volta per tutte che veicoli si introducano, senza permesso, mettendo a repentaglio l’incolumità delle persone. - ha spiegato il sindaco Adamo Coppola - Colgo l'occasione per rassicurare tutti coloro che abitano o lavorano in queste zone ed hanno diritto al pass autorizzativo, che c’è tutto il tempo per mettersi in regola. Siamo in una fase sperimentale e confido nella collaborazione di tutti. Si tratta di un provvedimento che mira ad agevolare una migliore vivibilità in alcune aree urbane specie per i residenti, che ne guadagneranno in termini di tranquillità".