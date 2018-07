Controlli di accesso a zone a traffico limitato: ad Agropoli arrivano i varchi elettronici

Guerra ai trasgressori, ad Agropoli: arrivano, infatti, i varchi elettronici per il controllo di accesso a zone a traffico limitato. Ieri l’installazione delle telecamere che avranno la possibilità, una volta messe in funzione, di monitorare i veicoli di passaggio e sanzionarli, se non autorizzati.

Le aree interessate

Tre le aree interessate: Zona a Traffico Limitato via Ten G. Landolfi, intero tratto, Piazza S. Severino e via Baracca intero tratto, via Carmine Rossi a partire dall’incrocio con via Surmonte fino all’ intersezione con piazza V. Veneto. Nonchè Zona a Traffico Limitato via F. Gioia, via dei Mille, via Martiri Cilentani, via Cavour, via Mazzini e l'Isola pedonale – piazza Vittorio Veneto.

Il provvedimento

Spetterà al responsabile della Polizia Municipale dare seguito al provvedimento per la messa in opera della segnaletica e l’installazione delle telecamere: il primo varco sarà posizionato in via Flavio Gioia, il secondo in via Carmine Rossi; un terzo in piazza Vittorio Veneto. Curiosità.