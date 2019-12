Incidente ad Auletta, gravi le condizioni della 23enne: veglia di preghiera per lei

Ancora gravi, le condizioni della giovane rimasta ferita ieri sera, a causa di un incidente sulla statale 19 in località Cerreta, ad Auletta.

La veglia

La malcapitata è stata trasferita presso il “Ruggi” di Salerno, dove è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva. Nel pomeriggio di oggi, una veglia di preghiera per la 23enne presso la Chiesa di San Nicola di Mira ad Auletta. Tutti con il fiato sospeso per lei.