Incidente sulla Cilentana: veglia di preghiera per i 5 feriti, uno è grave

Cilento stretto attorno alle famiglie dei giovani coinvolti nell'incidente di sabato notte. In particolare, le comunità di Agropoli, Capaccio Paestum e Albanella, pregano per i ragazzi che sabato, nei pressi dello svincolo Agropoli Nord sulla Cilentana, si sono feriti per il sinistro tra tre veicoli, avvenuto per cause da accertare.

I feriti

La situazione più delicata riguarda un 37enne che lotta tra la vita e la morte presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno. In ospedale, intanto, anche due ragazzi di Capaccio Paestum e una 17enne di Albanella ricoverata al Santobono di Napoli.

La veglia

La comunità di Gromola domani sera terrà una veglia di preghiera, presso la chiesa di Santa Maria Goretti, alle ore 20.30.