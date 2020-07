Smart City, taglio del nastro per la nuova e-station a Pellezzano

Verrà inaugurata il 15 luglio, la nuova e-station a Pellezzano, alias nuova stazione di energia elettrica per la ricarica dei veicoli che possiedono questo tipo di alimentazione. "In ottica Smart City -ha detto il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - l'obiettivo è quello di rendere il nostro territorio sempre più fruibile dal punto di vista della mobilità sostenibile. Ringraziamo la societò Selettra che gestisce i servizi di energia elettrica nel proprio ambito di competenza. Pellezzano punta sempre più alle energie rinnovabili anche in ottica del rispetto e delle sostenibilità ambientale in ottica futura".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La colonnina è stata installta a Coperchia in via Eroi di Nassiriya (adiacente Casa Dell’Acqua) è dotata di tutte le istruzioni per la ricarica dei veicoli e a breve sarà realizzata anche la segnaletica orizzontale con gli stalli oltre all’installazione di un’ulteriore colonnina in Piazza Municipio.