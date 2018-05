Velivolo scompare nel Cilento: le ricerche si spostano in mare

Continuano senza sosta le ricerche del velivolo ultraleggero, con a bordo due persone (un uomo e una donna) scomparso ieri mattina mentre sorvolava la zona del Cilento. Era partito da Piacenza con destinazione la Calabria facendo tappa prima in Umbria, al lago Trasimeno, dove aveva partecipato al raduno Meeting di Primavera, e poi a Roma.

Le ricerche

Per tutta la giornata di ieri le ricerche di carabinieri, Cnsas, Aeronautica Militare, Polizia di Stato e Capitaneria di Porto si sono concentrate tra i comuni di Pollica, San Mauro Cilento e Stella Cilento senza alcun esito positivo. E così nelle ultime ore, nonostante il maltempo, si sono spostate in mare. Non è escluso che possa essere precipitato in uno spazio di acqua a sud di Capri ad una distanza massima di 40-50 miglia da Sorrento. L'ultraleggero, infatti, ha perso ogni contatto radar dopo aver sorvolato l'isola di Capri in direzione sud.