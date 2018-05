Scomparso un velivolo con a bordo una coppia: ricerche in corso in Cilento

Ricerche serrate, in Cilento, per individuare un velivolo scomparso: il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Servizio Regionale Campania è attualmente impegnato nell'operazione per rintracciare un aeromobile ultraleggero con a bordo 2 persone (un uomo e una donna).

Le ricerche

Il velivolo stava effettuando un sorvolo del Cilento, ma dal tardo pomeriggio di ieri sembra sparito. Dalle prime luci di questa mattina, il COA, Comando operazioni aeree, ha allertato anche il CNSAS che ha prontamente inviato le squadre di ricerca. Le operazioni di ricerca, attualmente in corso, sono concentrate nella zona compresa tra Mercato Cilento, Laureana e Perdifumo e le forze in campo vedono il CNSAS, l’Aeronautica Militare (AM), la Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto ed i Carabinieri.