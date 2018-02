Blitz a Nocera: vendeva on-line abbigliamento contraffatto, denunciato

Fiamme Gialle di Nocera Inferiore in azione: la Guardia di Finanza ha controllato una persona di nazionalità italiana in possesso di svariati capi e accessori contraffatti, con marchi famosi di abbigliamento, oltre ad etichette già pronte per l’utilizzo, commercializzate attraverso i “social network”.

La denuncia

Il responsabile è stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. I controlli continuano.